Коммерческий транспорт Тулы: быстро не значит безопасно

Фото Алексея Пирязева.

Myslo выяснил, как заставить водителей коммерческого транспорта работать по правилам, соблюдать скоростной режим и заботиться о безопасности пассажиров?

Коммерческий транспорт в Туле и области занимает важную нишу: связывает отдаленные точки региона, куда зачастую муниципальный транспорт ехать отказывается ввиду невыгодности.

Если на один день остановить работу маршруток, Тула встанет – имеющегося количества муниципального транспорта не хватит, чтобы развезти столько пассажиров. Но как заставить водителей коммерческого транспорта работать по правилам, соблюдать скоростной режим и заботиться о безопасности пассажиров?

Где-то в Туле

Вечерний час-пик полные маршрутки едут одна за другой. Выбирать не из чего: либо соглашаешься на роль селедки в бочке и едешь в переполненном транспорте, либо ждешь, когда не спеша приедет муниципальный автобус, и также, никуда не торопясь, на каждой остановке водитель будет «обилечивать» пассажиров.

Люди в салоне теснятся, выпускают выходящих на остановке и, помня как «Отче наш» золотое правило общественного транспорта Тулы: «всем ехать надо», на вдохе, впускают входящих. Дверь закрывается, «уплотняя» пассажиров, транспорт трогается, все безропотно едут – а как иначе? Неудобно, зато быстро…

На следующей дверь не открывается – в механизм попала кофта стоящего у входа пассажира. После освобождения выясняется, что на одежде осталось черное масляное пятно размером с две ладони. Дальше происходит странный разговор. В ответ на претензию о том, что не мешало бы грязный дверной механизм прикрыть крышкой, чтобы не пачкать пассажиров, водитель заявляет: «А зачем вы садились в переполненный лайн?»

Пассажир: «Почему вы на линию выходите, если транспортное средство находится в ненадлежащем виде?»

Водитель: «Мне такую сменщик отдал. Это пассажиры же и ломают, а механизм не дешевый – 28 тысяч стоит».

Пассажир: «То есть в пачкающей одежде, согласно правилам, пассажир ездить не может, а в аналогичном транспортном средстве перевозить пассажиров разрешено»?

Ни извинений, ни обещания провести ремонт. Ничего. Возможно, озвученная цена детали автолайна должна была вызвать чувство сострадания. Диалог превращается в перепалку. В этот момент в салоне активизируются те самые пассажиры с неизменной фразой: «Не отвлекайте водителя! Ехать надо».

Быстро – не значит безопасно

Собственно говоря, эти самые пассажиры банально переживают за свою безопасность. Манера езды у водителей коммерческого транспорта никогда не была близка к идеальной. А если еще он отвлекается на спор с пассажиром, отстаивающим свое право ехать в технически исправном и безопасном транспорте, то так не далеко и до беды.

«Подрезать» коллегу, перед самой остановкой обогнать муниципальный транспорт, успеть на мигающий зеленый пересечь на перекресток… подобными «особенностями» вождения, к сожалению, никого в Туле не удивишь.

Но когда маршрутка по встречке обгоняет остановившийся для высадки пассажиров трамвай и конкурента с аналогичным номером №42, пропускающего идущих к трамваю пассажиров - это уже за гранью разумного. Видео грубейшего нарушения ПДД было недавно опубликовано на Myslo.

– Мы не афишируем, что проводим работу с водителями, но публикации отслеживаем. С водителем была проведена беседа. На сегодняшний день он уволен и внесен в черный список тульских коммерческих перевозчиков. То есть этот человек больше не будет работать на маршрутках города, – рассказала Myslo руководитель ООО «АТП ТПП» Лариса Донченко.

Что касается технического состояния транспортных средств, то директор предприятия заявила, что они обязательно проходят технический контроль перед рейсом. Почему тогда регулярно оказывается, что сидения разваливаются напополам, за шатающиеся поручни держаться опаснее, чем не держаться вовсе, а окна затонированы плотным слоем грязи и пассажирам остается только гадать, где они едут?

Кстати, установить водителя, который управлял маршруткой с промасленным и не имеющим крышки механизмом закрывания двери, удалось легко.

Достаточно было позвонить в Тульский транспортный союз и назвать время его нахождения на конкретной остановке и направление движения, и по системе ГЛОНАСС он был вычислен.

Лариса Донченко сообщила, что с водителем была проведена серьезная беседа, от его имени принесла извинения и заявила о готовности возместить ущерб пострадавшему пассажиру. Также она пообещала, что транспортное средство будет приведено в надлежащее состояние.

От себя хочется добавить: главное, чтобы остальные маршрутки так же прошли детальный техосмотр и на линию не выпускались подобные единицы.

Комментарий юриста

– Если во время поездки в транспорте пассажиру был причинен ущерб, то в первую очередь необходимо обратиться с жалобой в организацию, к которой относится транспортное средство. Не лишним будет до выхода из транспортного средства взять телефон очевидцев случившегося. Если организация отказывается возмещать ущерб, то необходимо провести независимую оценку и подавать иск в суд о возмещении ущерба и судебных расходов, – пояснил юрист Myslo Евгений Черников.