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Тульские автомобилисты не могут попасть в свой двор из-за дорожной разметки
Фото Геннадия Стейскала.

Тульские автомобилисты не могут попасть в свой двор из-за дорожной разметки

Внезапно на дороге появилась сплошная линия, которая запрещает поворачивать к домам №91 и 91-а на проспекте Ленина.

В Туле на улице Агеева на участке от проспекта Ленина до улицы Обручева на дорогу рабочие нанесли сплошную линию разметки. Теперь жителям близлежащих домов приходится заезжать в свой двор окольными путями или нарушать.

– Как нам, владельцам личного транспорта, проживающих в домах №91 и №91-а по проспекту Ленина, теперь заезжать в свой двор, двигаясь со стороны проспекта или выезжать со двора в сторону ул. Н. Руднева и далее? — задается вопросом туляк Геннадий Стейскал.

Он сообщил, что сплошную линию нанесли в ночь на 21 мая, и теперь приходится искать непривычные пути, чтобы попасть домой.

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Сплошная на проспекте Ленина, Фото: 1
Сплошная на проспекте Ленина, Фото: 2
Сплошная на проспекте Ленина, Фото: 3
Сплошная на проспекте Ленина, Фото: 4
Сплошная на проспекте Ленина, Фото: 5
Сплошная на проспекте Ленина, Фото: 6
Сплошная на проспекте Ленина, Фото: 7
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Myslo запросил комментарий у городских властей. В пресс-службе администрации Тулы сообщили:

– Сплошная разметка на этот участок была нанесена согласно проекту организации дорожного движения. Указанные изменения в проект были внесены в 2016 году. Это согласовано с ГИБДД по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:01 +1
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