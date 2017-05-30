Тульские автомобилисты не могут попасть в свой двор из-за дорожной разметки

Фото Геннадия Стейскала.

Внезапно на дороге появилась сплошная линия, которая запрещает поворачивать к домам №91 и 91-а на проспекте Ленина.

В Туле на улице Агеева на участке от проспекта Ленина до улицы Обручева на дорогу рабочие нанесли сплошную линию разметки. Теперь жителям близлежащих домов приходится заезжать в свой двор окольными путями или нарушать.

– Как нам, владельцам личного транспорта, проживающих в домах №91 и №91-а по проспекту Ленина, теперь заезжать в свой двор, двигаясь со стороны проспекта или выезжать со двора в сторону ул. Н. Руднева и далее? — задается вопросом туляк Геннадий Стейскал.

Он сообщил, что сплошную линию нанесли в ночь на 21 мая, и теперь приходится искать непривычные пути, чтобы попасть домой.

Myslo запросил комментарий у городских властей. В пресс-службе администрации Тулы сообщили:

– Сплошная разметка на этот участок была нанесена согласно проекту организации дорожного движения. Указанные изменения в проект были внесены в 2016 году. Это согласовано с ГИБДД по Тульской области.