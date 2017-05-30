1 и 4 июня в центре Тулы ограничат движение транспорта

Это связано с празднованием в Туле Международного дня защиты детей 1 июня и с проведением Тульского экологического фестиваля 4 июня.

В связи с празднованием в Туле 1 июня 2017 года Международного дня защиты детей и с проведением 4 июня 2017 года Тульского экологического фестиваля на нескольких улицах в Туле ограничат движение и стоянку транспорта. Об ограничении движения транспорта информирует управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.

Это будет сделано для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения мероприятий.

Запрет остановки и стоянки всех видов транспортных средств:

1 июня с 09.00 до 13.00 по улице Менделеевской на участке, прилегающем к площади Ленина, на площади Ленина;

4 июня с 00.00 до 22.00 на съездах на набережную реки Упы от улицы Пролетарской (нечетная сторона), на набережной реки Упы со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона) и со стороны ТРЦ «Макси».

Ограничение движения всех видов транспортных средств: