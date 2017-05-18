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Как избавить предпринимателей от излишнего давления правоохранительных и контролирующих органов

Как избавить предпринимателей от излишнего давления правоохранительных и контролирующих органов

Владимир Груздев выступил на круглом столе Петербургского международного юридического форума о "Законотворчестве в интересах бизнеса"

18 мая 2017 года в рамках VII Петербургского международного юридического форума состоялся круглый стол «Законотворчество в интересах бизнеса: сотрудничество со знаком плюс». Спикером выступил председатель Правления АЮР Владимир Груздев.

Организаторы круглого стола — Некоммерческое партнерство «Содействие развитию корпоративному законодательству», компания Thompson Reuters и медиахолдинг РБК. Модератором круглого стола выступил председатель Комитета партнеров АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», председатель Совета НП «Содействие развитию корпоративному законодательству», член Президиума Ассоциации юристов России Дмитрий Афанасьев. В качестве спикеров также приняли участие президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко, заместитель министра экономического развития РФ Савва Шипов, судья ВАС РФ в отставке Рустем Мифтахутдинов, исполнительный директор НП «СРКЗ» Елена Авакян и другие.

Выступая на круглом столе, Владимир Груздев подробно остановился на профессиональной юридической экспертизе и общественном контроле за реализацией нового закона по защите предпринимателей от незаконного уголовного преследования бизнеса в рамках деятельности Ассоциации юристов России.

Изменения курса политики государства в сторону «потепления отношений» с бизнесом становятся все заметнее, а предпринятые шаги уже дают первые плоды. Так, введенный трехлетний мораторий на проведение плановых проверок предприятий малого среднего бизнеса, по отзывам и надзорных ведомств, и самих предпринимателей, заметно снизил нагрузку на участников этих отношений. Вдобавок, обязательное согласование проведения проверок с прокуратурой, помогает избавить бизнес от «чересчур пристального внимания» со стороны проверяющих инстанций.

- Однако, несмотря на выбранный курс и на обращение Президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию, желания «кошмарить» бизнес у контролирующих органов меньше не стало.  Инспекторы надзорных ведомств находят лазейки для проведения внеплановых проверок и привлечения предпринимателей к ответственности. Одним из последних «нововведений» является возбуждение административного производства по подозрению в совершении правонарушения, в рамках которого и проводится, по сути, внеплановая проверка. То есть административное дело является своего рода маскировкой, но доказать это весьма трудно, — отметил Владимир Груздев.

Число уголовных дел по «экономическим» статьям неуклонно растет. Например, количество таких уголовных дел, возбужденных в 2015 году на 22% превышает аналогичные показатели 2014 года. Эти данные публикует Генпрокуратура.

Государство продолжает предпринимать шаги по уменьшению давления на бизнес и не ограничивается мораторием на плановые проверки. Так, замминистра Экономразвития Савва Шипов, заявил, что Правительство РФ планирует интегрировать так называемую «риск-ориентированную» модель внеплановых проверок, который сейчас применяется только в проведении плановых проверок. Данная модель основана на анализе рисков конкретного предприятия, и проверка строится исходя из этих рисков. Теперь же такой подход собираются применять и во внеплановых проверках.

- Еще одним способом уменьшения надзорного давления на бизнес и борьбы с коррупционными рисками могло бы стать обязательное взаимодействие контролирующих органов и ведомств, и сведение к минимуму участие только одной инстанции в определенном деле или процессе. В качестве примера можно привести модель, введенную Дмитрием Медведевым в 2011 году, запрещавшую следователям возбуждать уголовные дела по «налоговым» статьям без инициативы налоговых органов. Данный подход безусловно приведет к увеличению бюрократических «проволочек» в первое время, однако позволит избавить предпринимателей от излишнего давления правоохранительных и контролирующих органов, — подчеркнул председатель Правления Ассоциации юристов России.

В ходе дискуссии участники обсудили, какие законотворческие инициативы являются наиболее актуальными и ожидаемыми для бизнеса и какие сложности возникают в ходе совместной работы. Также обсудили взаимодействие государства, бизнеса, консалтинга и опыт зарубежных стран в этом направлении.

 

 

 

сегодня, в 18:41
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Люди
Владимир ГруздевВладимир ПутинДмитрий Медведев
Место
Санкт-Петербург

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