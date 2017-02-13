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В Тульской области неизвестный сбил пешехода и скрылся с места ДТП
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области неизвестный сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Сотрудники ГИБДД разыскивают очевидцев.

10 февраля примерно в 19.00 на 112-м километре автодороги «Кашира — Серебряные Пруды — Кимовск — Узловая» неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем (предположительно, марки ГАЗ-3302–3310), двигался по автодороге со стороны д. Дудкино в сторону Кимовска. Водитель сбил 48-летнего пешехода.

Мужчина двигался во встречном направлении по краю проезжей части. В результате ДТП пешеход с различными травмами был госпитализирован.

Сотрудники ГИБДД просят откликнуться очевидцев данного ДТП. Всех свидетелей аварии просят сообщить в дежурную часть ОГИБДД межмуниципальный отдел МВД России «Кимовский» по телефону 8 (48735) 5-96-91.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:51 +1
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