В Тульской области неизвестный сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Фото УГИБДД по Тульской области.

10 февраля примерно в 19.00 на 112-м километре автодороги «Кашира — Серебряные Пруды — Кимовск — Узловая» неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем (предположительно, марки ГАЗ-3302–3310), двигался по автодороге со стороны д. Дудкино в сторону Кимовска. Водитель сбил 48-летнего пешехода.

Мужчина двигался во встречном направлении по краю проезжей части. В результате ДТП пешеход с различными травмами был госпитализирован.

Сотрудники ГИБДД просят откликнуться очевидцев данного ДТП. Всех свидетелей аварии просят сообщить в дежурную часть ОГИБДД межмуниципальный отдел МВД России «Кимовский» по телефону 8 (48735) 5-96-91.