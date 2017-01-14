14 января снег с тульских дорог убирают 74 единицы техники

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Также задействовано 148 человек на ручной уборке.

14 января в Туле проверили, как расчищают автомобильные дороги, тротуары и дворы от снега. По поручению Евгения Авилова выездное совещание провел первый заместитель главы администрации города Владислав Галкин.

В нем также приняли участие начальник управления по благоустройству администрации Тулы Татьяна Матвеева, заместитель начальника управления по административно-техническому надзору Алина Кабирова, сотрудники главных управлений администрации Тулы по территориальном округам, представители АО «Спецавтохозяйство», а также представитель управления ГИБДД УМВД России по Тульской области.

Комиссия проинспектировала работы по расчистке автомобильных дорог, тротуаров и дворов от снега, а также работ по его вывозу.

Сегодня, 14 января, в механизированной уборке улиц Тулы задействовано 74 единицы техники и 148 человек на ручной уборке.

Вывоз снега осуществляется на следующих участках:

площадь Ленина;

улица Октябрьская;

улица Кутузова (остановки и пешеходные переходы);

улица Станиславского;

территория у памятника В. В. Вересаеву .

Владислав Галкин отметил, что особое внимание нужно уделить тротуарам и подходам к образовательным и медицинским учреждениям. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.