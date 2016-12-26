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Водитель автобуса, устроивший в Туле гонки, временно отстранен от работы

Водитель автобуса, устроивший в Туле гонки, временно отстранен от работы

Дисциплинарная комиссия в четверг рассмотрит это происшествие и примет решение.

Маневрирующий по узкой улице Металлургов в Туле и выезжающий на встречную полосу автобус №24 попал на запись видеорегистратора.

Необдуманное поведение водителя транспорта на дороге могло спровоцировать ДТП.

Инцидент прокомментировал руководитель МУП «Тулгорэлектротранс» Валерий Симакович.

– Мы установили личность водителя. Он работает в нашей организации с 11 февраля 2016 года. До окончания разбирательства водитель отстранен от работы, – пояснил директор предприятия.

Инцидент будет рассмотрен в четверг, которая после разбирательства может в числе прочего принять решение и об увольнении лихача.

– Этот ролик будет показан остальным водителям с целью недопущения ими подобных маневров. Ознакомление будем проводить под роспись, – уточнил собеседник.

Как пояснил сам водитель, он ехал без пассажиров в тот момент и торопился сдать смену.

– В любом случае подобное поведение водителя транспортного средства большой вместимости недопустимо, – подчеркнул Симакович.

Напомним, водитель автобуса №24, чтобы обогнать маршрутку и пару легковых авто, выехал на встречную полосу, но завершить маневр до светофора не успел. В результате ему пришлось втискиваться в свой ряд уже на перекрестке, когда горел красный сигнал светофора.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:16 +1
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