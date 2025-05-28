На улицах Тулы к середине июня высадят 230 тысяч цветов

Посадка однолетних и многолетних цветов в Туле началась во второй половине апреля. В среду, 28 мая, цветы высадили на ул. Дмитрия Ульянова. При посадке производится полив цветов, вносятся удобрения, на некоторых клумбах применяется декоративная щепа.

После высадки подрядная организация будет поливать и ухаживать за цветами – пропалывать и рыхлить почву, стричь кустарники. Цветы в городе поливают ежедневно, исходя из погодных условий.

На клумбах Тулы растёт однолетняя рассада, которая менее подвержена весенним заморозкам – тагетес, цинерария, бегония, пионы, хризантемы, астры и флоксы. Посадку планируется завершить до середины июня. А в октябре цветники будут сняты, на их место посадят луковицы тюльпанов.