На пр. Ленина нарушитель едва не устроил лобовое ДТП

Днем 30 июня в районе перекрестка пр. Ленина, ул. Станиславского и ул. Болдина в Туле из-за нарушения правил дорожного движения едва не произошло лобовое ДТП. Видео с опасной дорожной ситуацией опубликовали в телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула».

По записи можно предположить, что, водитель кроссовера выехал на перекресток по полосе, предназначенной для поворота налево, на ул. Станиславского. Из-за этого нарушитель оказался на полосе встречного движения.

Отметим, подобные опасные нарушения регулярно совершаются в этом месте. По мнению водителей, ситуацию могла бы исправить установка камеры фото-видеофиксации.

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