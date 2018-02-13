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В Новомосковске ночью сгорел BMW
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Новомосковске ночью сгорел BMW

К счастью, никто не пострадал.

13 февраля в 00.36 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» сообщили о возгорании автомобиля BMW 750, расположенного в Новомосковске на ул. Комсомольской.

Два пожарных расчета прибыли на место происшествия в 00.43. Через три минуты огонь удалось потушить.

В результате происшествия выгорел моторный отсек автомобиля, оплавилась приборная панель.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 10 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:57 +2
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сгорел автомобильпожар
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Тульская областьНовомосковск

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