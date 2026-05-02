Турнир, который проходит на стадионе Академии «Арсенала», стал настоящим символом преемственности поколений: на поле вышли восемь детских и 16 взрослых команд. Особое место в строю участников заняли команды «Дети Героев» (дети участников СВО) и «Ветераны», в состав которой вошли бойцы СВО.

С приветственным словом к участникам и гостям обратился министр спорта Тульской области Михаил Трунов:

«Развитие спорта и поддержка патриотических инициатив — это приоритеты, заданные Губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым. Сегодняшний турнир — яркий пример того, как спорт объединяет нас в Год единства народов России. Мы — одна страна, один народ, и наша сила в этой сплоченности. Проводя такие соревнования в преддверии годовщины Великой Победы, мы не только чтим память героев Великой Отечественной войны, но и выражаем всестороннюю поддержку нашим бойцам, которые сегодня защищают интересы Родины», — сказал Михаил Трунов.

Министр вручил благодарственные письма за организацию турнира и популяризацию здорового образа жизни.

За кубок сражаются юные футболисты 2014–2015 годов рождения из Тулы, Киреевска и Узловой, а также мужские коллективы крупнейших предприятий и спортивных клубов региона.