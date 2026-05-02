Для жителей и гостей города была подготовлена развлекательная программа. С праздником весны и труда жителей поздравили глава города Алексей Платонов и заместитель главы администрации Олег Соловьев.

В торжественной обстановке чествовали трудовую династию семьи Тихомировых - Вовк, также свои награды получили настоящие мастера своего дела - победители конкурса профессионального мастерства.

А вот садоводы и дачники смогли отвести душу на ярмарке цветов и саженцев. Все желающие смогли приобрести домашние и садовые растения.

Изюминка мероприятия - яркий флешмоб, который стал символическим открытием сезона фонтанов.