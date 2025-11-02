  1. Моя Слобода
В Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу: фоторепортаж

На соревнования съехались более 700 спортсменов.

Фото Алексея Пирязева.

1 ноября в МСК «Тулица» стартовали чемпионат и первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу. В течение двух дней более 700 сильнейших спортсменов из разных регионов ЦФО будут бороться за медали и право представлять свой округ на Всероссийских стартах.

PAV-6224.jpg

В торжественной церемонии открытия мероприятия принял участие министр спорта Тульской области Михаил Трунов.

«Акробатический рок-н-ролл уникален своей энергией, грацией и сложнейшей акробатикой. Он требует от спортсменов не только физической подготовки, но и невероятной синхронности и артистизма. Более 700 участников – показатель растущей популярности акробатического рок-н-ролла в Центральном федеральном округе. Мы гордимся тем, что благодаря современной инфраструктуре МСК «Тулица» можем предоставить нашим спортсменам лучшие условия для соревнований. Желаю всем участникам блестящих выступлений, честной борьбы и заслуженных наград!» - сказал Михаил Трунов.

Масштабный турнир объединил представителей всех возрастных групп – от самых юных до опытных спортсменов. Зрителей ждут захватывающие выступления в парных танцевальных и акробатических дисциплинах различных классов (А, В и М), а также зрелищные командные состязания в категории «Формейшн».

PAV-6022.jpg

Соревнования являются ключевым отборочным этапом для участия в чемпионате и первенстве России по акробатическому рок-н-роллу.

Сборную команду Тульской области представляют 64 спортсмена.

PAV-5521.jpg

Подобные мероприятия популяризируют здоровый образ жизни, что является одной из приоритетных задач национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

