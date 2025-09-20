Большой футзал в Туле: «ТЗМС» без потерь идет в Кубке России

Два матча — две уверенные победы. Публикуем большой фоторепортаж первого игрового дня.

С 19 по 21 сентября в Туле (СК «Тулица» — Санаторная, 3) проходит предварительная стадия Кубка России по мини-футболу среди мужских команд.

За путёвку в основную стадию соревнований борются четыре команды. Соперниками ТЗМС на первой стадии турнира стали «Старт-Алюмика», «Столица» и МФК «Водник».

В первом матче туляки без проблем разобрались с командой «Старт-Алюмика» — уверенная победа со счётом 4:1. Во второй игровой день была повержена «Столица» — 5:1.

Сегодня «ТЗМС» ожидает матч против «Водника». Напомним, соперники сыграют между собой по круговой системе. Команда, занявшая первое место, оформит путёвку в следующий раунд турнира.

Начало матча в 17.30.