  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Большой футзал в Туле: «ТЗМС» без потерь идет в Кубке России - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Большой футзал в Туле: «ТЗМС» без потерь идет в Кубке России

Большой футзал в Туле: «ТЗМС» без потерь идет в Кубке России

Два матча — две уверенные победы. Публикуем большой фоторепортаж первого игрового дня.

С 19 по 21 сентября в Туле (СК «Тулица» — Санаторная, 3) проходит предварительная стадия Кубка России по мини-футболу среди мужских команд.

За путёвку в основную стадию соревнований борются четыре команды. Соперниками ТЗМС на первой стадии турнира стали «Старт-Алюмика», «Столица» и МФК «Водник».

В первом матче туляки без проблем разобрались с командой «Старт-Алюмика» — уверенная победа со счётом 4:1. Во второй игровой день была повержена «Столица» — 5:1.

Сегодня «ТЗМС» ожидает матч против «Водника». Напомним, соперники сыграют между собой по круговой системе. Команда, занявшая первое место, оформит путёвку в следующий раунд турнира.

Начало матча в 17.30.

Галерея
показать все фотографии

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 10:00 0
Другие статьи по темам
Прочее
футзалТуласпортКубок РоссииТЗМСфоторепортаж Myslo
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Синоптик Роман Вильфанд пообещал возвращение июльского тепла
Синоптик Роман Вильфанд пообещал возвращение июльского тепла
Погода в Туле 21 сентября: сухо и до 24 градусов тепла
Погода в Туле 21 сентября: сухо и до 24 градусов тепла
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.