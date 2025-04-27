«Арсенал» и «Ротор» сыграли вничью. Большой фоторепортаж Myslo

Сегодня, 27 апреля, на Центральном стадионе в Туле состоялся матч 30-го тура Первой лиги. В гости к «Арсеналу» приехал волгоградский «Ротор».

Игра закончилась со счётом 1:1. На гол Ильи Сафронова туляки ответили точным ударом Сергея Ткачёва. В начале второго тайма у «Ротора» удалили автора забитого мяча, но «Арсенал» не смог воспользоваться преимуществом, хотя и создал пару опасных моментов.

После тридцати сыгранных матчей «Арсенал» расположился на 10-й строчке турнирной таблицы. Положение команды не может не выводить из себя фанатов. На протяжении всей сегодняшней игры они скандировали заряды, посвященные главному тренеру туляков: «Сторожук, уходи» и «Сторожук, давай, до свидания».

В 31-м туре «Арсенал» на выезде сыграет против «Сочи». Игра состоится 3 мая в 17.00.