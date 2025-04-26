В Туле стартовали межрегиональные соревнования по синхронному плаванию: фоторепортаж

Фото Катерины Беловой

В соревнованиях принимают участие более 130 спортсменов из разных городов России.

С 25 апреля по 27 апреля в Туле проходят межрегиональные соревнования по синхронному плаванию «Олимпийские мотивы».

В соревнованиях принимают участие более 130 спортсменов из Волгоградской, Нижегородской и Московской областей, городов Тулы и Москвы.

В данных соревнованиях представлены произвольные дисциплины: соло, дуэт, комби, техническое соло.

Принимают участие спортсмены в различных возрастных категориях: мальчики и девочки до 9 лет, девочки до 12 лет, девочки 13-15 лет, мужчины и женщины 15 лет и старше.