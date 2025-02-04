Хоккеисты АКМ начали домашнюю серию с победы над казанским «Барсом»

Первыми в Тулу приехали игроки казанского «Барса», который активно борется за попадание в плей-офф. Туляки набрали неплохой ход, привезли с выезда семь из восьми очков и хотели забрать максимальное количество очков на домашней площадке.
Первый период остался за хозяевами. На старте двадцатиминутки хоккеисты АКМ прижали соперника к своим воротам, создавали момент за моментом, но забросить не получалось. Равным счет остался и после тульского большинства. А вот гости своей попыткой на реализацию лишнего воспользовались с первой попытки — Станислав Альшевский получил передачу от партнера, сблизился с Денисом Поповым и послал шайбу с неудобной руки в дальнюю девятку. Но радость «Барса» была не долгой — Яромир Ермаков сперва удалился во второй раз в этом матче, затем выскочил из штрафного бокса по истечении двух минут и выскочил на рандеву с казанским голкипером Антоном Чибизовым, послав шайбу в сетку. До конца периода в воротах «Барса» побывала еще одна шайба: Андрей Виноградов бросил в касание в ближний угол и был точен.
Во втором периоде «Барс» начал играть активнее, пытался реализовать свои шансы впереди, но оборона АКМ во главе с Поповым действовала безупречно. На экваторе матча туляки получили шанс на игру в большинстве, а Руслан Шамсутдинов оказался самым расторопным на чужом пятаке и послал шайбу в сетку. А уже в самой концовке второго периода Данил Гизатуллин подловил соперников на ошибке и сделал преимущество хозяев более крупным.
В заключительной трети подопечные Ирека Галявиева полностью контролировали игру. В одном из эпизодов Ермаков вывел Глеба Петрова на рандеву с голкипером «Барса», а тот был точен. Дальше туляки спокойно играли по счету, не давая сопернику даже подумать о том, чтобы огорчить своего голкипера еще раз. В концовке матча гости остались в меньшинстве, а Глеб Петров оформил дубль и поставил жирную точку.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поздравил АКМ с победой над «Барсом»:
— АКМ обыграл казанский «Барс» со счетом 6:1. Поздравляю команду и болельщиков!
Парни, сегодня вы продемонстрировали мастерство и сплоченный командный дух!
Результат этого ледового поединка — заслуженная победа! Продолжайте радовать туляков зрелищной результативной игрой и сохраните этот запал на ближайшие матчи!
Следующий матч АКМ проведет 5 февраля. В гости приедут «Челны».
АКМ — «Барс» 6:1
0:1 12:13 Альшевский (Замалтдинов, Жулин) в большинстве
1:1 17:03 Ермаков (Аноп)
2:1 18:27 Виноградов (Шипов, Казаков)
3:1 33:34 Шамсутдинов (Казаков, Мальцев) в большинстве
4:1 39:27 Гизатуллин (Шипов, Афанасьев)
5:1 40:52 Петров (Ермаков)
Статистика матча
Броски: 69-57; броски в створ: 39-33; голы: 6-1; вбрасывания: 32-31; блокированные броски: 15-19; силовые приемы: 12-12; штраф: 14-6.