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Хоккеисты АКМ начали домашнюю серию с победы над казанским «Барсом»

Хоккеисты АКМ начали домашнюю серию с победы над казанским «Барсом»

Тульские спортсмены открыли домашнюю серию матчей.

Первыми в Тулу приехали игроки казанского «Барса», который активно борется за попадание в плей-офф. Туляки набрали неплохой ход, привезли с выезда семь из восьми очков и хотели забрать максимальное количество очков на домашней площадке.

Первый период остался за хозяевами. На старте двадцатиминутки хоккеисты АКМ прижали соперника к своим воротам, создавали момент за моментом, но забросить не получалось. Равным счет остался и после тульского большинства. А вот гости своей попыткой на реализацию лишнего воспользовались с первой попытки — Станислав Альшевский получил передачу от партнера, сблизился с Денисом Поповым и послал шайбу с неудобной руки в дальнюю девятку. Но радость «Барса» была не долгой — Яромир Ермаков сперва удалился во второй раз в этом матче, затем выскочил из штрафного бокса по истечении двух минут и выскочил на рандеву с казанским голкипером Антоном Чибизовым, послав шайбу в сетку. До конца периода в воротах «Барса» побывала еще одна шайба: Андрей Виноградов бросил в касание в ближний угол и был точен.

Во втором периоде «Барс» начал играть активнее, пытался реализовать свои шансы впереди, но оборона АКМ во главе с Поповым действовала безупречно. На экваторе матча туляки получили шанс на игру в большинстве, а Руслан Шамсутдинов оказался самым расторопным на чужом пятаке и послал шайбу в сетку. А уже в самой концовке второго периода Данил Гизатуллин подловил соперников на ошибке и сделал преимущество хозяев более крупным.

В заключительной трети подопечные Ирека Галявиева полностью контролировали игру. В одном из эпизодов Ермаков вывел Глеба Петрова на рандеву с голкипером «Барса», а тот был точен. Дальше туляки спокойно играли по счету, не давая сопернику даже подумать о том, чтобы огорчить своего голкипера еще раз. В концовке матча гости остались в меньшинстве, а Глеб Петров оформил дубль и поставил жирную точку.

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Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поздравил АКМ с победой над «Барсом»:

— АКМ обыграл казанский «Барс» со счетом 6:1. Поздравляю команду и болельщиков!

Парни, сегодня вы продемонстрировали мастерство и сплоченный командный дух!

Результат этого ледового поединка — заслуженная победа! Продолжайте радовать туляков зрелищной результативной игрой и сохраните этот запал на ближайшие матчи!

Следующий матч АКМ проведет 5 февраля. В гости приедут «Челны».

АКМ — «Барс» 6:1

0:1 12:13 Альшевский (Замалтдинов, Жулин) в большинстве

1:1 17:03 Ермаков (Аноп)

2:1 18:27 Виноградов (Шипов, Казаков)

3:1 33:34 Шамсутдинов (Казаков, Мальцев) в большинстве

4:1 39:27 Гизатуллин (Шипов, Афанасьев)

5:1 40:52 Петров (Ермаков)

Статистика матча

Броски: 69-57; броски в створ: 39-33; голы: 6-1; вбрасывания: 32-31; блокированные броски: 15-19; силовые приемы: 12-12; штраф: 14-6.

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