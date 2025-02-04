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За год тульские детсады чаще всего не соблюдали нормы питания
Фото из архива Myslo.

За год тульские детсады чаще всего не соблюдали нормы питания

Специалисты Роспотребнадзора озвучили итоги проверок за 2024 год.

Так, за прошлый год санитарные врачи проверили 520 детских садов в Тульской области. Специалисты взяли пробы готовых блюд, продуктов питания, питьевой воды и смывы с различных поверхностей. Также измеряли параметры мебели, освещения и микроклимата.

Всего было проведено более 1500 измерений мебели, почти 2000 измерений освещённости и параметров микроклимата.

Основные проблемы, которые выявили во время проверок, связаны с нарушением правил питания детей: несоблюдение среднесуточных норм питания, использование алюминиевой посуды, нарушение технологии приготовления пищи, неправильное хранение образцов еды и неправильное применение дезинфицирующих средств.

«Материалы по итогам проведения обязательных профилактических визитов направлены в органы прокуратуры для рассмотрения и принятия мер прокурорского реагирования», — сообщили в региональном Роспотребнадзоре. 

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Автор:
сегодня, в 10:22 0
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