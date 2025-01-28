Тульский «Арсенал» со счётом 4:0 обыграл софийский «Локомотив»

Матч состоялся в рамках учебно-тренировочных сборов, которые наша команда проводит в Турции.

Подопечные Александра Сторожука готовятся к новому футбольному сезону, совершенствуя свои навыки и оттачивая мастерство в контрольных матчах. Первый состоялся 25 января – соперниками «Арсенала» стали футболисты «Локомотива» из болгарской Софии.

Первый матч сборов завершился для туляков полным успехом. Итоговый счёт – 4:0. Голами отметились как опытные «канониры», так и новички – Кирилл Большаков, Ишхан Гелоян, Амур Калмыков и Эдарлин Рейес.

Следующая игра состоится 3 февраля – «Арсенал» встретится с «Ахматом».