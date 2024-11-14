С 15 ноября в Тульской области подорожает проезд: сколько и за что нужно будет платить?

Новые тарифы на проезд в общественном транспорте в Тульской области нач­нут действовать с 15 ноября.

В Туле цена увеличится максимум на 6 рублей. В зависимости от способа оплаты стоимость проезда составит:

по карте «Тройка» – 29 руб.,

банковской картой – 31 руб.,

наличными – 36 руб.

Стоимость безлимитного месячного проездного по городу – 1400 рублей.

На межмуниципальных маршрутах стоимость проезда составит:

зона 1 (до 30 км) – 4,05 руб. за 1 км;

зона 2 (30 км-60 км) – 3,58 руб. за 1 км;

зона 3 (свыше 60 км) – 3,46 руб. за 1 км.

Льготный проездной можно будет приобрести за 600 рублей. Право на него имеют порядка 30 категорий граждан, среди которых пенсионеры (около 500 тысяч человек), ветераны боевых действий, инвалиды, школьники и студенты.

Напомним, одним из инициаторов пересмотра тарифов стал Тулгор­электротранс.

– Тарифы на перевозку пассажиров должны пересматриваться ежегодно так же, как коммунальные услуги и прочее. Своевременная индексация позволяет не только увеличивать зар­плату сотрудникам, но и оказывать качественные услуги. Когда на протяжении долгого времени тарифы не меняются, мы сталкиваемся с проблемами, в том числе с нехваткой персонала. Поэтому оптимально, если индексация тарифов на проезд будет регулярной и своевременной, – пояснил руководитель муниципального предприятия Алексей Марушкин.

Аргументы для повышения цены были названы следующие:

за последние 2 года стои­мость дизтоплива выросла на 12%; стоимость нового подвижного состава – на 25%; рост цен на запчасти – 17%; рост стоимости страхования – до 33%.

Предложение об изменении тарифа на проезд рассматривал комитет по тарифам Тульской области. Изучив предлагаемые расчеты, он определил оптимальную на данный момент цену.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник напомнил, что в развитие общественного транспорта в регионе вкладываются существенные сред­ства. Так, на данный момент весь муниципальный транспорт Тулы оборудован валидаторами для бесконтактной оплаты.

Благодаря индексации тарифа на проезд в общественном транспорте в 2023 году, а также колоссальной поддержке отрасли со стороны правитель­ства региона, началось масштабное обновление автопарка.

За последние два года на маршруты вышло 274 новых автобуса и

22 трамвая. Автобусный парк Тулгорэлектротранса почти полностью обновлен.

В целом по региону порядка 80% единиц льготного транспорта – моложе 5 лет. А в Заокском районе, Новомосковске и Дон­ском на льготных маршрутах этот показатель составил 100%.

– Обеспечить комфортное перемещение как по городу, так и за его пределами – одна из ключевых задач национального проекта «Безопасные качественные дороги». Новые автобусы и трамваи соответствуют современным требованиям. Они комфортные и безопасные. Также для удобства людей мы увеличиваем время работы транспорта и расширяем маршрутную сеть, чтобы жителям Тульской области было проще добраться на работу и домой. Эта работа будет продолжена, – сказал Родион Дудник.

Каждое утро на маршруты по Тульской области выходит порядка 1400 транспортных средств. Ежедневно общественным транспортом пользуется порядка 100 тысяч пассажиров.

За последние два года создано 11 новых маршрутов общественного транспорта, в том числе 5 – в областном центре. Проще стало добраться в Щекино, поселки Веневского района, а также в новые микрорайоны Тулы и в областной онкоцентр. Количество муниципального транспорта в дневное время увеличилось – с 226 единиц (в 2022 году) до 283 днем и с 88 до 135 – вечером. При этом количество коммерческого транспорта постепенно сокращается. Сейчас работает 913 автобусов, в то время как несколько лет назад их было больше 1600. Маршруты не исчезают, а становятся муниципальными со всеми льготами для пассажиров.

Как отметил глава администрации Илья Беспалов, на всех городских маршрутах работают автобусы среднего класса, их запускают в соответствии с учетом потребности жителей. В планах – изменение схем движения, увеличение количества единиц транспорта на действующих маршрутах и запуск новых.

– Число пассажиров общественного транспорта в Туле постоянно растет. В свою очередь, мы увеличиваем и обновляем подвижной состав, ремонтируем дороги и трамвайные пути. С переходом на бескондукторную систему оплаты проезда сократили время посадки пассажиров, упростили порядок оплаты и снизили нагрузку на водителей, – сказал Илья Беспалов.

Чтобы сохранить новые маршруты, а также продолжить развитие отрасли, важно своевременно индексировать стоимость проезда в муниципальном

и межмуниципальном транспорте.

По словам Родиона Дудника, экономически обоснованная стоимость проезда одного пассажира на сегодняшний день составляет 60 рублей. Чтобы не допустить резкого роста тарифа, региональный бюджет субсидирует расходы перевозчикам, работающим на муниципальных маршрутах. После повышения на эти цели будет выделено дополнительное финансирование для поддержания отрасли – 13,3 млн рублей.

– Эти меры позволят сохранить маршрутную сеть, обеспечить предоставление льгот для широкого круга пассажиров, а также обеспечить отрасль необходимыми кадрами, – подытожил Родион Дудник.

– Решение об изменении стоимости проезда сбалансирует ситуацию в соответствии с текущими экономическими реалиями, – добавил Илья Беспалов.