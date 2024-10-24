Депутаты областной Думы поддержали граждан, воспитывающих детей-инвалидов

На заседании Тульской областной Думы депутаты приняли соответствующие поправки в два региональных закона.

Внесенные на Думе изменения в законы области о предоставлении бесплатных земельных участков устанавливают для граждан, воспитывающих ребенка-инвалида или детей-инвалидов, права на получение единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в размере 200 тыс. рублей.

При этом семьи будут иметь право выбора: либо получение меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты, либо получение земельного участка.

— Сегодня депутаты единодушно поддержали законопроект, который был инициативой губернатора Тульской области, — об определении альтернативного вида меры социальной поддержки на улучшение жилищных условий семьям, воспитывающим детей с инвалидностью. По сведениям министерства труда и социальной защиты Тульской области, таким правом в 2025 году могут воспользоваться порядка 200 граждан указанной категории, — комментирует закон первый заместитель председателя Тульской областной Думы Марина Левина.

Марина Левина также отметила, что данная законодательная инициатива сформирована на основе конкретных предложений жителей региона. И принятый сегодня закон — это живой отклик на реальные потребности наших граждан.

Средства на предоставление единовременной денежной выплаты предусмотрены в проекте закона Тульской области о бюджете Тульской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

Напомним, 3-е заседание Тульской областной Думы провел ее председатель Андрей Дубровский. Депутаты рассмотрели 47 вопросов, приняли 13 законов области.