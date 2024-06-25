Тульские спортсмены стали призерами Всероссийских соревнований по бадминтону

С 21 по 23 июня в Туле прошли Всероссийские соревнования по бадминтону «Тульский пряник». В них приняли участие порядка 200 спортсменов в возрасте от 8 до 17 лет. Они представили Москву, Московскую, Орловскую, Нижегородскую, Калужскую, Ивановскую, Липецкую, Самарскую, Смоленскую, Вологодскую области и Краснодарский край.
Минспорт Тульской области опубликовал результаты наших спортсменов.
Одиночный разряд
- 1 место — Александр Радзиванович,
- 3 место — Данил Никитин,
- 3 место — Иван Богатырев.
Мужской парный разряд
- 2 место — Данил Никитин, Иван Богатырев,
- 3 место — Степан Плавич.
Женский парный разряд
- 3 место — Ульяна Мальцева,
- 3 место — Арина Высоцкая.
Смешанный разряд
- 2 место — Данил Никитин, Арина Высоцкая,
- 2 место — Александр Радзиванович,
- 3 место — Иван Богатырев,
- 3 место — Ульяна Мальцева.
Победителей и призеров наградили грамотами, медалями и кубками.