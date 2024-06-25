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Тульские спортсмены стали призерами Всероссийских соревнований по бадминтону
Фото с сайта минспорта Тульской области.

Тульские спортсмены стали призерами Всероссийских соревнований по бадминтону

В нашей копилке 11 медалей.

С 21 по 23 июня в Туле прошли Всероссийские соревнования по бадминтону «Тульский пряник». В них приняли участие порядка 200 спортсменов в возрасте от 8 до 17 лет. Они представили Москву, Московскую, Орловскую, Нижегородскую, Калужскую, Ивановскую, Липецкую, Самарскую, Смоленскую, Вологодскую области и Краснодарский край.

Минспорт Тульской области опубликовал результаты наших спортсменов.

Одиночный разряд

  • 1 место — Александр Радзиванович,
  • 3 место — Данил Никитин,
  • 3 место — Иван Богатырев.

Мужской парный разряд

  • 2 место — Данил Никитин, Иван Богатырев,
  • 3 место — Степан Плавич.

Женский парный разряд

  • 3 место — Ульяна Мальцева,
  • 3 место — Арина Высоцкая.

Смешанный разряд

  • 2 место — Данил Никитин, Арина Высоцкая,
  • 2 место — Александр Радзиванович,
  • 3 место — Иван Богатырев,
  • 3 место — Ульяна Мальцева.

Победителей и призеров наградили грамотами, медалями и кубками.

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