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26 и 27 июня в Центральной России станут самыми холодными днями на неделе
Фото Алексея Пирязева.

26 и 27 июня в Центральной России станут самыми холодными днями на неделе

Температура воздуха будет на два градуса ниже нормы.

26 и 27 июня станут самыми прохладными днями в Центральной России на неделе. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «ТАСС» рассказал, что вся европейская территория страны, начиная со вторника, окажется под воздействием холодных воздушных масс. 

— Среда и четверг — самые холодные дни недели, когда воздушные массы с севера будут перемещаться и произойдет понижение температуры дневной, [она составит] 16-21 градус. Причем это не только в Москве, Московской области, но и в сопредельных областях — большая территория с такой температурой, весь Центральный федеральный округ. Такая температура уже на 2 градуса ниже нормы, — уточнил метеоролог.

С пятницы станет теплее: воздух прогреется до +27…+28 градусов. Такая же погода будет и в выходные.

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сегодня, в 12:38 0
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