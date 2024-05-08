Анна Сафронова стала победительницей первенства России по спортивному ориентированию

Фото пресс-службы минспорта Тульской области.

Первенство России по спортивному ориентированию состоялось с 2 по 8 мая во Владимире.

В соревнованиях приняли участие более 900 спортсменов. В дисциплине многодневный кросс среди девушек до 24 лет победу одержала тульская спортсменка Анна Сафронова.



В дисциплине кросс-спринт Анна заняла третье место. В возрастной категории юноши до 15 лет бронзовым призером стал Григорий Лушкин.