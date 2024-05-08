  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Анна Сафронова стала победительницей первенства России по спортивному ориентированию - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Анна Сафронова стала победительницей первенства России по спортивному ориентированию
Фото пресс-службы минспорта Тульской области.

Анна Сафронова стала победительницей первенства России по спортивному ориентированию

Первенство России по спортивному ориентированию состоялось с 2 по 8 мая во Владимире.

В соревнованиях приняли участие более 900 спортсменов. В дисциплине многодневный кросс среди девушек до 24 лет победу одержала тульская спортсменка Анна Сафронова.

В дисциплине кросс-спринт Анна заняла третье место. В возрастной категории юноши до 15 лет бронзовым призером стал Григорий Лушкин.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 17:00 0
Другие статьи по темам
Событие
спортивное ориентированиемедальпобеда
Люди
Анна Сафронова
Место
Тула
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Кимовске двое мужчин попались на краже шоколада
В Кимовске двое мужчин попались на краже шоколада
«Мираторг» поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 79-й годовщиной Победы
«Мираторг» поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 79-й годовщиной Победы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.