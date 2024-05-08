В соревнованиях приняли участие более 900 спортсменов. В дисциплине многодневный кросс среди девушек до 24 лет победу одержала тульская спортсменка Анна Сафронова.
В дисциплине кросс-спринт Анна заняла третье место. В возрастной категории юноши до 15 лет бронзовым призером стал Григорий Лушкин.
Фото пресс-службы минспорта Тульской области.
Анна Сафронова стала победительницей первенства России по спортивному ориентированию
Первенство России по спортивному ориентированию состоялось с 2 по 8 мая во Владимире.
В соревнованиях приняли участие более 900 спортсменов. В дисциплине многодневный кросс среди девушек до 24 лет победу одержала тульская спортсменка Анна Сафронова.
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