«Полипласт Новомосковск» поздравил Центр образования № 4 с 65-летним юбилеем

27 апреля в Новомосковске прошла торжественная церемония празднования 65-летия Центра образования № 4. В качестве почетного гостя мероприятие посетил генеральный директор компании «Полипласт Новомосковск», президент «Академии хоккея им. Б. П. Михайлова» Александр Ковалев. Предприятие, которое он возглавляет, оказывает шефскую помощь учебному учреждению. В этом году в качестве подарка к юбилею школы компания обновит в здании входную группу.

«Полипласт Новомосковск» сотрудничает с Центром образования № 4 с 2020 года, когда на базе школы были созданы спортивные классы для юных воспитанников «Академии хоккея им. Б. П. Михайлова», генеральным спонсором которой является компания. За это время предприятие помогло сделать ремонт в 8 учебных классах, закупило интерактивное оборудование для учебного учреждения.

Сейчас в ЦО № 4 обучаются юные «михайловцы» 2007–2016 годов рождения, которые делают успехи не только в спорте, но и в учебе, а также активно участвуют в общественной школьной жизни. Это они продемонстрировали на праздничном концерте. Ребята 2015 и 2016 годов рождения выступили с песней «Трус не играет в хоккей», а воспитанники старшей возрастной группы — со спортивно-показательным номером с элементами хоккейного фристайла и брейк-данса.

Напомним, хоккейный клуб АКМ был основан в 2019 года и в этом году отмечает пятилетие. За это время он вырос в клуб федерального масштаба, который объединяет более 1200 хоккеистов, команды Всероссийской, Молодежной, Следж-хоккейной лиг, школу с полной линейкой возрастов воспитанников и развитой сетью филиалов.

Пятилетию клуба был приурочен фестиваль хоккея среди команд филиалов АКМ 2018 года рождения, который прошел в Новомосковске 27–28 апреля. На лед во дворце «Юбилейный» вышли команды из Новомосковска, Тулы, Москвы, Кулебак и Кингисеппа.

— Символично, что данный фестиваль проходит в месте, где зарождался наш клуб. За пять лет мы достигли значительных результатов, и я уверен, в будущем вы эти результаты приумножите, — отметил на церемонии открытия Александр Ковалев.

За время проведения фестиваля команды провели несколько десятков матчей, завели новых друзей из разных городов. На трибунах семейную атмосферу поддерживали родители юных хоккеистов.

В конце фестиваля все участники получили памятные подарки в честь пятилетия «Академии Михайлова».