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В Туле прошел всероссийский фестиваль для юных футболистов
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле прошел всероссийский фестиваль для юных футболистов

Ребята не только соревновались между собой, но и сразились с командой знаменитых футболистов.

28 апреля в тульском Центре игровых видов спорта прошел Всероссийский детский футбольный фестиваль «Чемпионат Победителей», объединивший десять регионов России.

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В нем принимают участие воспитанники детских домов и социально-реабилитационных центров Тульской области, дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей, дети с ОВЗ, а также дети участников СВО.

Дмитрий Яковлев, министр спорта Тульской области:

— Футбол для жителей региона — один из главных видов спорта. Этому способствует постоянно развивающаяся инфраструктура, такие объекты как этот помогают нам растить новых чемпионов. Сегодня здесь занимаются более тысячи юных спортсменов. И мы продолжим эту работу — будем делать все, чтобы как можно больше детей посвящали свою жизнь спорту.

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Легендарный футбольный тренер Олег Романцев обратился с напутственным словом к детям.  

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На фестивале прошли игры в группах, матчи плей-офф, соревнование «Король пенальти», автограф-сессия и мастер-классы от именитых спортсменов.

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На гала-матче участники фестиваля сразились с командой знаменитых футболистов. В ее состав вошли звезды российского футбола Евгений Алдонин, Александр Мостовой и Дмитрий Сычев. Также в фестивале приняла участие звезда российского тенниса Анастасия Пивоварова.

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Автор:
сегодня, в 10:05 0
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