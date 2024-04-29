В Туле прошел всероссийский фестиваль для юных футболистов

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Ребята не только соревновались между собой, но и сразились с командой знаменитых футболистов.

28 апреля в тульском Центре игровых видов спорта прошел Всероссийский детский футбольный фестиваль «Чемпионат Победителей», объединивший десять регионов России.

В нем принимают участие воспитанники детских домов и социально-реабилитационных центров Тульской области, дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей, дети с ОВЗ, а также дети участников СВО.

Дмитрий Яковлев, министр спорта Тульской области:

— Футбол для жителей региона — один из главных видов спорта. Этому способствует постоянно развивающаяся инфраструктура, такие объекты как этот помогают нам растить новых чемпионов. Сегодня здесь занимаются более тысячи юных спортсменов. И мы продолжим эту работу — будем делать все, чтобы как можно больше детей посвящали свою жизнь спорту.

Легендарный футбольный тренер Олег Романцев обратился с напутственным словом к детям.

На фестивале прошли игры в группах, матчи плей-офф, соревнование «Король пенальти», автограф-сессия и мастер-классы от именитых спортсменов.

На гала-матче участники фестиваля сразились с командой знаменитых футболистов. В ее состав вошли звезды российского футбола Евгений Алдонин, Александр Мостовой и Дмитрий Сычев. Также в фестивале приняла участие звезда российского тенниса Анастасия Пивоварова.