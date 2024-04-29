Весело, но грустновато. Как «Арсенал» спас ничью с «Аланией»

«Арсенал» выигрывал, потом опять выигрывал, затем уступал. На последних минутах счет удалось сделать равным и боевым – 3:3. Веселенький, конечно, результат, вот только отрыв от лидирующей двойки после него не уменьшился, а до конца – всего пять туров.

Лучшим эпиграфом к эпичной битве в Туле двух команд, играющих в красно-желтых цветах, будет этот спич главного тренера «Алании» Евгения Калешина в ответ на вопрос за что так задорно бьется его команда, если никаких шансов побороться за Премьер-лигу у нее в этом году давно нет. Вот какой ответ прозвучал.

«Нормальный футболист и тренер не ради денег должен работать, а ради того, что он в футболе находится. Даже один день играя в футбол, понимаешь, насколько ты находишься в привилегированном положении. Если думаешь, что можешь какой-то матч или тренировку пустить на самотек, таким ни тренерам, ни футболистам не место в команде. Ведь для каждого футболиста все может закончиться уже завтра. Поэтому мы дорожим эмблемой, которая у нас на майке. Я, как тренер, дорожу работой в клубе. Мы работаем в режиме каждый матч как последний».

Это камень ни в чей огород. В конце концов замените футболистов на представителей какой-нибудь другой сферы деятельности, и увидите, что суть несильно изменится: дорожи тем, что есть, цени любимую работу, трудись, если хочешь добиваться высоких результатов. Просто применительно к футболу, чуть что не так, сразу сыплются обвинения: не хотят, не надо. А жизнь постоянно эти обвинения опровергает. Как бы кто ни был расстроен сейчас итоговым результатом, содержанием игры, но надо признать очевидное: это был матч команд, которые любят то, чем они занимаются и тех, кто приходит их поддерживать. И вообще битва правильных мужиков – не сдались, не сдулись, сражались до последнего.

С точки зрения интриги – уникальный матч, будет что вспомнить. С точки зрения содержания – бывало и получше. Не зря тот же Калешин назвал все происходящее сумбуром.

Очень хороший матч провел Окоронкво. Словно мы все на машине времени вернулись в прошлую осень, когда он рвал и метал любую оборону. Именно Окоронкво и задал атакующий тренд всему происходящему. Уже на четвертой минуте просто заброс мяча к бровке поля взорвал игру. Окоронкво противоборство с защитником легко выиграл, на своем широком шаге вбежал в чужую штрафную и сквозь частокол ног точно покатил под завершающий удар Левину. Фирменный Окоронкво, фирменный быстрый гол, фирменная растерянность соперника.

И даже с учетом, что после этого действительно пошел сумбур вместо музыки, футбола то есть, Окоронкво просто наводил тихий ужас на оборону гостей. Как только может наводить ужас футболист, способный одним касанием выиграть позицию, принять мяч, тут же прокинуть его себе на ход, да еще и убежать. Если не доходило до дежурного контроля мяча вблизи чужих ворот, то атаку «Арсенал», не мудрствуя, начинал именно так – длинным забросом вперед в надежде, что Окоронкво примет, Окоронкво разберется. Временами он еще и менял позицию, играя на фланге, а в центре атаки его подменял кто-то из партнеров. Но такой удачной рокировки, какая получалась осенью с выходом Баркова, пока не выходит.

В итоге за игру по системе гол плюс пас лучший бомбардир первой лиги набрал два балла – и гол, и пас. Соперник, правда, пытался отчаянно отспорить правомерность засчитывания второго мяча, но судья в поле был неумолим. Во-первых, арбитр на линии все же видел всю ситуацию с самого начала и не через телекамеру, работающую у центра поля, и флажок не поднял. Ну и кто знает, какие там очередные методики появились. Так-то мяч попал в штангу после того, как под удар Гелояна подстелился кто-то из соперников, и после рикошета траектория поменялась. Мяч ударился о штангу, отлетел в поле, а тут как тут Окоронкво.

Выход после перерыва Гелояна здорово показал, что кадровый голод, о котором так любит говорить Сторожук, имеет место быть. Очевидно, что Гелоян, пропустивший несколько матчей из-за травмы, добавил и агрессии, и креатива в атаку. И когда на острие сразу два таких крепких футболиста, как Окоронкво и Гелоян, конечно, обороне соперника становится значительно сложнее. Гелоян при счете 2:1 едва не забил и третий мяч; тогда бы, конечно, все было закончено, но буквально с ленточки ворот мяч вынес защитник. Вместо гола – только вздох разочарования.

И тут случилось, что на два наших редких по красоте и исполнению гола соперник ответил тремя случайными. Даже если сделать поправку на иронию и чувство юмора, некое зерно истины в этом есть. Хвала, конечно, игрокам «Алании» за терпение и умение выжимать максимум из того, что дала судьба, но пропущенные мячи выглядели в каком-то смысле расплатой за расточительство. Не забиваешь ты – забивают тебе, что-то вроде этого. Пропустить два мяча с интервалом в четыре минуты, держа нити игры в своих руках, это, конечно, был сильный удар.

Сторожук на концовку выпустил Баркова и Ндуку, который, вероятно, должен был помочь организовать в условиях цейтнота давление на ворота соперника. Но отличился другой защитник – отчаянный навес с фланга на исходе компенсированного времени замкнул Ботака. И если еще несколько десятков минут назад казалось, что победа уже в кармане, теперь все искренне радовались ничьей.

В девяти весенних играх «Арсенал» пропустил семь мячей, и по-прежнему у него одна из самых непроходимых линий обороны. Меньше пропустило только махачкалинское «Динамо». Но при этом почти всё влетело в ворота «Арсенала» в двух матчах. Три – в Химках и три сейчас от «Алании». Получается, беда или не приходит вовсе, или не одна – сразу втроем.

Другая тенденция – ничейная. В тех же девяти играх уже шесть ничейных результатов при двух победах и одном поражении. И вообще «Арсенал» установил абсолютный рекорд по количеству ничейных исходов в течение одного первенства в российской истории. Их уже 14.

Александр Сторожук на вопрос, чего же не хватает для того, чтобы оборвать ничейную болезнь, ответил просто: забитых мячей. Вновь вспомнил про тотальное преимущество, которое не удается материализовать и о том, что не хватает свежести. С последним тезисом согласимся. Все-таки за восемь дней провести два очень непростых выездных матча, да еще один дома с очень крепким соперником очень энергозатратно. Это когда все хорошо, и идут победы, усталость можно проскочить и не заметить, а когда что-то не ладится, она всегда дополнительный отягощающий фактор. В концовке игры с «Аланией» эмоций явно не хватало, и выплеск случился только после того, как разозлись сами на себя после третьего пропущенного гола.

Очередная потеря очков вновь спровоцировала разговоры о том, что команда доигрывает сезон. Отчасти на этот вопрос есть ответ в первых строках. Да и вообще – доигрывают, это когда летишь в последнем туре в неполном составе в Хабаровск, получаешь там законные 0:6, и со спокойной душой отправляешься в отпуск. А когда на последней минуте сравниваешь, это все-таки из другой оперы. Но есть вопросы, на которые сейчас, когда до финиша осталось меньше месяца, хотелось бы получить ясные ответы.

Стоит ли задача повышения в классе или не стоит? Не бывает же так, чтобы в спорте, и без задачи. Если, предположим, хотели пробиться в Премьер-лигу, но не смогли – это одно. Кто упрекнет, если не получилось? А если задачи нет, и играйте как хотите – совсем другое. Тогда к чему был такой массовый призыв зимой, наигрывали бы молодежь. Так, вообще, бывает, что идешь в зоне выхода вверх и, типа, ни о чем таком даже не думаешь? А как же знаменитое то ли ленинское, то ли наполеоновское – ввязаться в бой, а там видно будет.

Ведется ли работа по лицензированию тульского стадиона, хотя бы условному, к сезону в Премьер-лиге? Или в Туле не боятся стать таким же посмешищем, как только что приезжавшая «Алания», где задача повышения выполнялась несколько лет, но стадион все строился и не допускался. Наверное, ведется, раз документы поданы, но можно ведь об этом объявить самим, а не ждать сообщений в утренних московских газетах.

Пока же получается, что команда сама по себе, руководство клубом сами по себе, а стадион тоже сам по себе. И никто ничего не знает; или знает, но не говорит.

«Арсенал» – «Алания» – 3:3 (1:1).

Голы: Лёвин (4) – 1:0, Дауров (37) – 1:1, Окоронкво (67) – 2:1, Караев (80) – 2:2, Караев (84) – 2:3, Ботака-Иобома (90) – 3:3.

«Арсенал»: Кокарев, Суханов (Барков, 87), Большаков, Ботака-Иобома, Быковский, Кайнов, Макаров, Лёвин (Ндука, 87), Бахар (Гелоян, 46), Ткачёв (Зуев, 65), Окоронкво.

«Алания»: Солдатенко, Багаев, Плиев, Дауров, Качмазов, Хабалов (Хугаев, 75), Чочиев, Цараев (Тарба, 62), Гурциев (Гаглоев, 75), Машуков, Хадарцев (Караев, 62).

Предупреждены: Багаев, Караев.

Судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны).

28 апреля. Тула. Центральный стадион.