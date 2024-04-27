Новый тренер, лучший игрок и гимн клуба: волейбольная «Тулица» подвела итоги сезона

Фото Дмитрия Дзюбина.

На вопросы отвечали: капитан команды «Тулица» Ольга Ефимова, президент клуба Николай Терехов, директор клуба Валерий Московский и старший тренер Анастасия Терехова. Главного тренера на встрече с фанатами не было: новость об уходе Андрея Подкопаева появилась ещё в середине апреля.

Николай Терехов оценил работу спортсменок и руководства. По его словам, результатами гордиться пока нельзя, но есть и плюсы:

— Задача не выполнена. Я, как руководитель, должен сегодня это признать. Перед нами стояла задача занять место не ниже шестого. Конечно, нам горько от этого: для меня сегодняшняя «Тулица» — команда, которая могла войти даже в четверку. Но посмотрите, какие прекрасные команды остались за чертой «восьмёрки»: и «Динамо-Краснодар» с огромными тренировочными комплексами и поддержкой, «Енисей» из Красноярского края. Подведу итог: не выполнили задачи — это минус, но вошли в восьмёрку — это плюс. Ставлю нам твёрдую четвёрку! Тула становится по праву сердцем российского волейбола.

Высоко оценил Николай Терехов и вклад болельщиков в победы «Тулицы»:

— Мы четвёртый сезон в Суперлиге, третий раз в «восьмёрке» — это история. Что касается нынешнего сезона — он стал знаковым: появилось физическое единение команды и болельщиков. Это было видно в каждой игре! Болельщик — седьмой игрок, а для нас уже стал первым. Хорошо, что слоган «Историю пишем вместе» не остался только на плакате. Мы вместе написали историю!

Все мы помним большие победы в рамках игрового сезона: и над «Динамо-Москва» в рамках Кубка страны, и над «Локо», и над «Динамо-Казань». Они подтвердили мои слова, которые я произнёс ещё перед началом сезона, о том, что у нас просто замечательная команда! Лучшая из всех, что за четыре года играла в Суперлиге: и отношениями внутри коллектива, и умением встать с колен, когда тяжело.

Фанаты стали задавать вопросы.

— Кто станет новым главным тренером? Есть ли кандидаты или человек уже выбран?

Николай Терехов:

— Это точно будет не моя жена Анастасия Терехова. Фамилии не скажу, но у нас есть четыре кандидата. Напомню, что по уставу ВК «Тулица» право утверждения кандидатуры главного тренера принадлежит совету клуба (помимо руководства, в него входят министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев, первый заместитель губернатора Вячеслав Федорищев и другие. — Прим. авт.). Среди них есть один тренер, который мечтает из мужского волейбола перейти в женский.

— Что вы сделаете в следующем сезоне, чтобы занять желаемое место?

Валерий Московский:

— Этот сезон был тяжёлым и насыщенным. Надеюсь, после отдыха девчонки вернутся к выполнению своих задач отдохнувшими, весёлыми. Естественно, руководство клуба и тренерский штаб сделают всё возможное, чтобы подготовка к сезону была эффективной: все прекрасно понимают, как команда подготовится к сезону и войдёт в него физически, такой и будет результат. Организуем предсезонные сборы. Подготовка будет зависеть от графика чемпионата. Надеемся, что один из четырёх тренеров, про которых мы только что говорили, окажется классным профессионалом и сделает всё возможное, чтобы нам всем было комфортно тренироваться.

— В начале конференции вы сказали, что Тула становится сердцем российского волейбола. Но может ли сердце биться без мужской команды?

Николай Терехов:

— Исторически по традиции нам ближе женский волейбол. Обратитесь к истории, узнайте, как складывалась женская команда в 60-70-х годах в Туле. Тем более женский волейбол на мировом уровне здорово уравновешивает бесподобный мужской хоккей, футбол. Да и впрочем, расходы на мужской волейбол с расходами на женский не сравнятся: в три-четыре раза сложнее «тянуть» мужскую команду. Финансово, я имею в виду. Если появятся внебюджетные источники, мы это рассмотрим. Пока мы как федерация делаем всё от себя зависящее.

— Будет ли у Тулицы долгожданный гимн?

Николай Терехов:

— Хороший вопрос! Гимн должен быть «народным» рождением, просто так его не напишешь. Считаю, нужно объявить конкурс на лучшие стихи, а музыку напишут композиторы — мы знакомы с парочкой превосходных. Обещаю, что с 1 мая объявим конкурс на лучшие стихи для любителей и профессионалов. Чтобы написать гимн, надо всё же знать эту «кухню» изнутри.

— Вопрос Ольге Ефимовой: насколько сложно быть капитаном?

Ольга Ефимова:

— В этом есть свои плюсы и минусы. Приходится на пресс-конференциях, например, отвечать (смеется). Быть капитаном — большая ответственность, и нужно научиться с ней справляться.

По традиции болельщики выбирали и награждали лучшего игрока. В апреле им стала доигровщица Нина Касаткина.

А вот лучшим игроком всего сезона признали доигровщицу Екатерину Тимошкову.