Тульские гимнастки успешно выступили на соревнованиях в Брянске

Фото: https://vk.com/sportgym71.

На турнир съехались более 200 спортсменов из 23 регионов России.

С 13 по 16 марта в Брянске проходили Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике «Юный Динамовец». В соревнованиях приняли участие тульские спортсменки. Воспитанницы СШОР «Спортивная гимнастика» Стефания Макарчева, Милана Зайцева, Арина Новикова, Полина Амелина, Сабина Мосина в составе команды нашего региона заняли третье место.

В личном многоборье по программе 1 спортивного разряда (произвольная программа) Милана Зайцева стала бронзовым призером.

В финалах в отдельных дисциплинах по программе 2 спортивного разряда Полина Амелина заняла третье место в упражнениях на разновысоких брусьях и в опорном прыжке.

Спортсменок подготовили тренеры-преподаватели Елена Гайдерова, Зинаида Роля, Рамиля Мусина, Ирина Мокшина.