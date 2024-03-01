«Тулица-2» одержала победу над «Динамо-Метар»

Молодёжка волейбольной «Тулицы» сыграла дома с челябинским клубом «Динамо-Метар».
Тулячки со счётом 3:1 обыграли одного из лидеров Молодёжной лиги. Статистика матча выглядит так: 22:25, 21:25, 26:24, 19:25.
Матч завершился со счётом 3:1. Поздравляем наших девчонок!
Молодёжка волейбольной «Тулицы» сыграла дома с челябинским клубом «Динамо-Метар».
Тулячки со счётом 3:1 обыграли одного из лидеров Молодёжной лиги. Статистика матча выглядит так: 22:25, 21:25, 26:24, 19:25.
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