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«Тулица-2» одержала победу над «Динамо-Метар»
Фото: пресс-служба ВК «Тулица»

«Тулица-2» одержала победу над «Динамо-Метар»

Матч завершился со счётом 3:1. Поздравляем наших девчонок!

Молодёжка волейбольной «Тулицы» сыграла дома с челябинским клубом «Динамо-Метар».

Тулячки со счётом 3:1 обыграли одного из лидеров Молодёжной лиги. Статистика матча выглядит так: 22:25, 21:25, 26:24, 19:25.

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