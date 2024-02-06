«Академия Михайлова» из Тулы всухую обыграла «Капитан»

Первый период прошёл без заброшенных шайб. Команды обменивались обоюдоострыми моментами, но на табло к перерыву было 0:0.

Во второй двадцатиминутке сначала «михайловцы» поиграли в меньшинстве, Павел Нестеров был удалён за выброс шайбы. Особо угрозы гости не создали, а подопечные Ирека Галявиева не упустили своего шанса при равных составах.

Климентий Шиндяев пошёл в контратаку и переиграл вратаря соперника. Через несколько минут «Капитан» получил два удаления с разницей в минуту.

При игре 5 на 3 «академики» не смогли реализовать численное преимущество, но моменты создавали. Даниил Булыгин и Даниил Жураков бросали шайбой по воротам, но штанга спасала ступинцев.

На третий период наша команда вышла заряженной и дважды забросила — сначала отличился Вадим Сепик, а затем Данила Булатов с отрицательного угла забросил третью шайбу в игре — 3:0 победа за туляками.

Вторая встреча против «Капитана» пройдёт 6 февраля в 19.00.

Эта игра стала 150-й в МХЛ для Ильи Ефимова, а Кирилл Зарубин в очередной раз отыграл на ноль.

Статистика матча:

Броски: 81-54.

Броски в створ: 38-31.

Голы: 3-0.

Вбрасывания: 23-33.

Блокированные броски: 13-23.

Силовые приемы: 12-7.

Отборы: 7-4.

Потери: 1-2.

Перехваты: 4-5.

Штраф: 4-12.

Голы матча:

1:0 — 32:37 — Климентий Шиндяев (Данила Ткач).

2:0 — 42:11 — Вадим Сепик (Владимир Гринь, Павел Нестеров).

3:0 — 45:19 — Данила Булатов (Климентий Шиндяев, Максим Рябышев).

Данила Булатов, нападающий:

— Рваная игра получилась. Первый период прошел не по плану, мы как будто проспали его. Потом включились, забили свои голы и выиграли.

В перерыве после второго периода тренерский штаб дал наставление. Сказал с холодной головой играть, отбросить все эмоции и реализовать свои моменты.

Соперник нас разобрал, где-то мы неудачно сыграли в большинстве, вратарь их спас. Завтра все просмотрим и попытаемся показать другой хоккей.