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Юные тульские спортсмены победили в Кубке Федерации хоккея Москвы
Фото предоставлено пресс-службой правительства Тульской области.

Юные тульские спортсмены победили в Кубке Федерации хоккея Москвы

С победой ребят поздравил губернатор Алексей Дюмин.

10 января на льду «Чкалов Арены» прошли финальные матчи первого этапа Кубка Федерации хоккея Москвы (ФХМ) среди команд 2015 года рождения. В плей-офф принимали участие 84 команды.

Тульскую область представляли воспитанники детской школы «Академия хоккея им. Бориса Михайлова». В своей группе они оказались сильнее таких команд как ЦСКА, «Динамо», «Красная Машина-Юниор» и «Крылья Советов». Впервые в общем зачёте «михайловцы» заняли первое место.

С достижением юных спортсменов поздравил губернатор Алексей Дюмин. Он отметил, что при поддержке социального партнера ГК «Полипласт» ведется большая работа по развитию тульского хоккея — создана эффективная система, которая позволяет формировать резерв из юных хоккеистов.

— Поздравляю с заслуженной и уверенной победой — вы настоящий пример для сверстников и будущее тульского хоккея! Уверен, упорная работа и преданность спорту помогут в достижении новых успехов, — сказал Алексей Дюмин.

В апреле 2024 года состоится второй этап Кубка ФХМ, по итогам которого решится, в какой группе «Академия Михайлова» начнёт следующий сезон.

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