«Зато меня не было на вечеринке Ивлеевой!»: в Туле водитель скрыл номер на платной парковке

В группе «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали снимки и видео, снятые на платной парковке, которая находится на площади Ленина в Туле.

На фото видно автомобиль Volkswagen Jetta, у которого скрыта часть регистрационного знака (предположительно — буква «О»). Из пояснения следует, что кадры были сделаны 11 января 2024 года, в 11:25.

В комментариях к снимкам разгорелась настоящая «буря». В том числе один из пользователей опубликовал видео, на котором наигранно осуждает водителя, подходит к нему и спрашивает, зачем он так сделал.

«Зато меня на вечеринке Ивлеевой не было! Понятно, мальчик?» — заявил сидевший за рулем авто молодой человек.



Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

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