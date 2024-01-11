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«Зато меня не было на вечеринке Ивлеевой!»: в Туле водитель скрыл номер на платной парковке

«Зато меня не было на вечеринке Ивлеевой!»: в Туле водитель скрыл номер на платной парковке

Видео с нарушителем появилось в Сети.

В группе «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали снимки и видео, снятые на платной парковке, которая находится на площади Ленина в Туле.

На фото видно автомобиль Volkswagen Jetta, у которого скрыта часть регистрационного знака (предположительно — буква «О»). Из пояснения следует, что кадры были сделаны 11 января 2024 года, в 11:25.

В комментариях к снимкам разгорелась настоящая «буря». В том числе один из пользователей опубликовал видео, на котором наигранно осуждает водителя, подходит к нему и спрашивает, зачем он так сделал.

«Зато меня на вечеринке Ивлеевой не было! Понятно, мальчик?» — заявил сидевший за рулем авто молодой человек.
 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
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сегодня, в 14:54 −2
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