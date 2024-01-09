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В зареченском спортклубе «Чемпион» прошёл турнир по дзюдо
Фото предоставлено ДЮСК «Чемпион»

В зареченском спортклубе «Чемпион» прошёл турнир по дзюдо

В соревнованиях приняли участие 166 юных дзюдоистов в возрасте от 5 до 11 лет.

На базе спортивного клуба «Чемпион» прошел турнир среди ребят, которые занимаются дзюдо не больше двух лет. В нём приняли участие 166 спортсменов из клубов «Чемпион» и «Дзюдо-Тула», а также воспитанники спортшколы «Юность» и «Областной спортивной школы по единоборствам».

Соревнования проходили в трех возрастных категориях от 5 до 11 лет. Для ребят младшей возрастной категории это была первое выступление на татами. Все участники получили медали и сладкие подарки.

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Организаторы отмечают, что турнир был проведен на средства «Фонда Президентских грантов» и при участии заместителя руководителя тульского реготделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ Дмитрия Андросова.

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