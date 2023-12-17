В Туле проходят соревнования по греко-римской борьбе

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

За звание лучших сражаются почти 200 спортсменов.

16 декабря в многофункциональном спортивном центре «Тула-Арена» открылись Всероссийские соревнований по греко-римской борьбе на призы олимпийского чемпиона Шамиля Хисамутдинова.

Гостей и участников мероприятия приветствовал министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев:

— Греко-римская борьба воспитывает характер, укрепляет силу воли, учит стойкости — это важные качества для подрастающего поколения. Спортивные победы и тренерские достижения Шамиля Хисамутдинова — пример для молодых борцов. Стремитесь к большему и никогда не отступайте!

За медали поборются порядка 200 спортсменов из 20 регионов страны и ближнего зарубежья.

Победители и призеры будут определены 17 декабря.

Соревнования проводятся в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», инициированного Президентом РФ.