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Волейбольная «Тулица» уступила «Динамо» в ответной игре четвертьфинала Кубка России
Фото Дмитрия Дзюбина.

Волейбольная «Тулица» уступила «Динамо» в ответной игре четвертьфинала Кубка России

По сумме двух матчей в полуфинал прошел действующий чемпион страны.

В Москве состоялась ответная игра четвертьфинала Кубка России по волейболу — «Динамо» — «Тулица». Напомним, первый матч тулячки выиграли со счетом 3:2.

К сожалению, второй поединок остался за действующим чемпионом страны. Москвички обыграли соперниц со счетом 3:1 (19:25, 25:20, 25:19, 25:18). 

По сумме двух матчей в полуфинал прошло «Динамо» — у них на одну выигранную партию больше. 

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Андрей Подкопаев, главный тренер «Тулицы»:

— Мы хорошо играли, особенно в первой партии, когда в принципе получалось всё. Потом «Динамо» немножко выбило нас из колеи — и в приеме, и в атаке. Но девчонки молодцы, старались, — цитирует тренера пресс-служба московского клуба.

Анна Прасолова, центральная блокирующая «Тулицы»:

— Немножко обидно, но мы понимаем, с каким соперником сражались. «Динамо» — очень серьезный соперник. Мы очень сильно хотели зацепиться, хотя бы две партии, но сыграли так, как получилось. «Динамо» немного прибавило, они перестали ошибаться. Мы, наоборот, стали допускать больше своих ошибок и не могли удержать преимущество в счете, когда добивались его. Поэтому Москва и победила.

Фотограф:
сегодня, в 09:23 +1
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