В Туле прошли соревнования по легкой атлетике «Шиповка юных»

Мальчики и девочки 10-11 лет соревновались в трёх видах личного многоборья.

По сумме очков во всех видах (60 метров, метание снаряда, 500/600 метров) победу одержали Мирослава Лаврухина (Тула) и Егор Стародубов (Тула).

Юноши и девушки 2009-2010, 2007-2008 годов рождения соревновались в двух видах беговой программы. Среди девушек победителями стали Елена Колесникова (Советск) и Диана Мишина (Болохово) (бег 60 метров и 600 метров) .У юношей золотые медали в двоеборье (60 метров, 800 метров) завоевали Максим Антонов (Тула) и Артём Рянов (Тула).

В соревнованиях приняли участи около трёхсот юных спортсменов из Тулы, Новомосковска, Узловой, Щёкино, Суворова, Советска, Болохово, других районов нашего региона.