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Тульские лыжники завоевали медали в спринте на этапе Кубка мира
Фото предоставлено минспортом Тульской области.

Тульские лыжники завоевали медали в спринте на этапе Кубка мира

Соревнования прошли в Канаде.

С 4 по 12 декабря в канадском Кенморе прошел первый этап Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону международного паралимпийского комитета. За медали сражались более 125 спортсменов из 15 стран.

Среди спортсменов с нарушением зрения в составе сборной команды России выступили лыжники регионального Центра адаптивного спорта Анна Панфёрова и Андрей Жуков (спортсмен-ведущий), Владимир Удальцов и Руслан Богачев (спортсмен-ведущий).

В третий соревновательный день в спринте на дистанции 1 км тульским спортсменам удалось показать следующие результаты:

  • 1 место — Анна Панферова (спортсмен-ведущий Андрей Жуков),
  • 3 место — Владимир Удальцов (спортсмен-ведущий Руслан Богачев).

Кроме того, наши спортсмены также завоевали золотые медали на дистанциях 5 км и 10 км.

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