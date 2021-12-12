Тульские лыжники завоевали медали в спринте на этапе Кубка мира

Фото предоставлено минспортом Тульской области.

С 4 по 12 декабря в канадском Кенморе прошел первый этап Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону международного паралимпийского комитета. За медали сражались более 125 спортсменов из 15 стран.

Среди спортсменов с нарушением зрения в составе сборной команды России выступили лыжники регионального Центра адаптивного спорта Анна Панфёрова и Андрей Жуков (спортсмен-ведущий), Владимир Удальцов и Руслан Богачев (спортсмен-ведущий).



В третий соревновательный день в спринте на дистанции 1 км тульским спортсменам удалось показать следующие результаты:

1 место — Анна Панферова (спортсмен-ведущий Андрей Жуков),

3 место — Владимир Удальцов (спортсмен-ведущий Руслан Богачев).

Кроме того, наши спортсмены также завоевали золотые медали на дистанциях 5 км и 10 км.