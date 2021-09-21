Тульские борцы выступили на фестивале единоборств в Липецкой области
В нашей копилке одна медаль.
В Ельце Липецкой области прошел фестиваль единоборств, посвященный памяти призера Олимпийских игр по французской борьбе Александра Петровича Петрова. Соревновались 300 юношей 2006-2008 г. р. из Липецкой, Тульской и Воронежской областей.
Наш регион представили борцы греко-римского стиля, воспитанники спортивной школы «Олимп» из поселка Ленинский. Сергей Шереметьев завоевал бронзовую награду в весовой категории до 57 кг.
Арсений Сысоев боролся достойно, но проиграл медальную схватку в весе до 62 кг.
Тренеры наших спортсменов — Артур Матевосян и Дмитрий Шереметьев.
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