Тульские борцы выступили на фестивале единоборств в Липецкой области

В Ельце Липецкой области прошел фестиваль единоборств, посвященный памяти призера Олимпийских игр по французской борьбе Александра Петровича Петрова. Соревновались 300 юношей 2006-2008 г. р. из Липецкой, Тульской и Воронежской областей.

Наш регион представили борцы греко-римского стиля, воспитанники спортивной школы «Олимп» из поселка Ленинский. Сергей Шереметьев завоевал бронзовую награду в весовой категории до 57 кг.

Арсений Сысоев боролся достойно, но проиграл медальную схватку в весе до 62 кг.