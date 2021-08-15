Туляк завоевал бронзовую медаль Молодежного Чемпионата Мира по воздухоплавательному спорту

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Вчера в польском Лешно завершился Молодежный Чемпионат Мира по воздухоплавательному спорту, в котором участвовали 43 спортсмена из 14 стран.

Мастер спорта, туляк Дмитрий Жохов стал бронзовым призером мирового Первенства, с результатом 17302 очков. Первое место завоевал голландец Рой Гомер (19163 очков), второе место – спортсмен из Польши Денисом Давидзюком (17952 очка).

В карьере Дмитрия это первый личный подиум Мировых соревнований, хотя в составе молодежной сборной он уже поднимался на третью ступень пьедестала почета на прошлом Чемпионате в 2018 году. В 2021 году сборная России также заняла третье место в Кубке Наций, подтвердив высокий уровень российского воздухоплавательного спорта.

Как пишет спортсмен в своем Instagram:

«Это первая медаль в истории Российского воздухоплавания на юниорском Чемпионате мира. До сих пор не верю, что это все со мной! Принимая награду, Дмитрий поблагодарил свою команду и всех, кто переживал за него в России: «Отдельное спасибо Министерству спорта Тульской области и клубу «Аэронавт Регион» за поддержку, а компании «АэроНаТЦ» за самый лучший аэростат для меня»

«Мы поздравляем Дмитрия с победой и очень рады, что флаг России был высоко поднят на международных соревнованиях такого высокого уровня», - поделился отец и тренер медалиста, председатель правления федерации воздухоплавательного спорта Тульской области Олег Жохов.