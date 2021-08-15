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Туляк нашел две чужих банковских карты и отправился за покупками в магазин
Изображение tomekwalecki с сайта Pixabay

Туляк нашел две чужих банковских карты и отправился за покупками в магазин

Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Недавно в отделение полиции «Дубенское» обратился 60-летний житель села Воскресенское. Мужчина заявил, что оставил где-то две банковских карты, а потом обнаружил, что со счетов пропали 4 тысячи 269 рублей
 
«Предположительно, находкой воспользовался в личных целях 47-летний ранее судимый житель села Протасово. Понимая, что распоряжается не принадлежащими ему деньгами, он оплатил покупки в магазине найденной банковской картой», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
В отделении полиции «Дубенское» по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража».
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:03 +3
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Тульская областьДубенский район
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