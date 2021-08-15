Житель Тульской области забыл, что у него есть дочь-подросток

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Об обязательствах перед ребенком напомнили судебные приставы.

На исполнении в отделении судебных приставов Кимовского и Куркинского районов находятся материалы о взыскании с мужчины долга по алиментам на содержание 16-летней дочери.

37-летний житель Тульской области не принимал участия в жизни своего ребенка и игнорировал обязательства по выплате алиментных платежей.

«В соответствии с действующим законодательством в отношении неплательщика судебный пристав -исполнитель составил протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей)», — сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области.

Суд рассмотрел материалы по делу об административном правонарушении, и признал мужчину виновным. Ему назначили 60 часов обязательных работ.