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Тульские юные волейболистки завоевали золото на всероссийских совревнованиях

Тульские юные волейболистки завоевали золото на всероссийских совревнованиях

Теперь спортсменкам открыта дорога на первенство России в Воронеже.

Тульские волейболистки МБУ СШОР «Игровые виды спорта» 2007 года на Всероссийских соревнованиях по волейболу «Летающий мяч» первенстве ЦФО среди девушек 2007−2008 завоевали золотые медали, победив во всех матчах турнира.

Турнир проходил в Обнинске Калужской области с 22 по 25 марта 2021 года с участием волейболисток из Обнинска, Иваново и Тулы. Готовил спортсменок к соревнованиям Вячеслав Заикин.

Теперь спортсменкам открыта дорога на первенство России в Воронеже.

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