Футболист из Тульской области дисквалифицирован на год за избиение судьи

Футболист донского «Авангарда» Анзор Силагадзе дисквалифицирован на год за избиение судьи. Соответствующее решение приняла областная футбольная федерация.

Как стало известно Myslo, конфликт между игроком и арбитром случился 30 января в матче третьего тура зимнего первенства Тульской области. На Косой Горе местный «Металлург» принимал «Авангард» из Донского. Гости выигрывали со счетом 2:0, когда судья показал Силагадзе вторую желтую карточку. Игрок не согласился с решением арбитра и ударил того в лицо.

В итоге матч был остановлен на 75-й минуте.

Контрольно-дисциплинарный комитет отстранил Силагадзе от всех соревнований, проводимых под эгидой Тульской областной федерации футбола, до 1 февраля 2022 года, а «Авангарду» засчитал техническое поражение — 0:3.

По нашей информации, уже вечером, после игры, Силагадзе позвонил арбитру и принес извинения за свое поведение.