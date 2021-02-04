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Футболист из Тульской области дисквалифицирован на год за избиение судьи

Футболист из Тульской области дисквалифицирован на год за избиение судьи

Конфликт случился в третьем туре зимнего первенства региона.

Футболист донского «Авангарда» Анзор Силагадзе дисквалифицирован на год за избиение судьи. Соответствующее решение приняла областная футбольная федерация.

Как стало известно Myslo, конфликт между игроком и арбитром случился 30 января в матче третьего тура зимнего первенства Тульской области. На Косой Горе местный «Металлург» принимал «Авангард» из Донского. Гости выигрывали со счетом 2:0, когда судья показал Силагадзе вторую желтую карточку. Игрок не согласился с решением арбитра и ударил того в лицо.

В итоге матч был остановлен на 75-й минуте.

Контрольно-дисциплинарный комитет отстранил Силагадзе от всех соревнований, проводимых под эгидой Тульской областной федерации футбола, до 1 февраля 2022 года, а «Авангарду» засчитал техническое поражение — 0:3.

По нашей информации, уже вечером, после игры, Силагадзе позвонил арбитру и принес извинения за свое поведение.  

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:35 0
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