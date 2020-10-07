В Новомосковске пропал 16-летний парень

О подростке ничего неизвестно со 2 октября.

В Новомосковске разыскивают пропавшего 16-летнего парня. Со 2 октября о местонахождении Владислава Новикова ничего неизвестно. К поискам подростка подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего: рост 170 см, плотного телосложения, черные волосы, карие глаза.

Одежда: ярко-оранжевая спортивная кофта, голубые джинсы, кроссовки болотного цвета.

С собой: черный рюкзак с зеленым карманом.

Знаете, где находится Владислав Новиков? Сообщите по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112; 02.

Напомним, также в Богородицке продолжаются поиски пропавшей 15-летней Марии Дементьевой. Девочка пропала 5 октября. Подробнее читайте здесь.