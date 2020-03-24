Туляков приглашают на бесплатные онлайн-занятия по шахматам

Тульская шахматная гостиная приглашает детей и взрослых на бесплатные онлайн-занятия по шахматам. Уроки проведет мастер спорта России тренер Константин Новиков. Свои вопросы вы сможете задать ему онлайн.

Занятия рассчитаны на два часа, на них будут рассматриваться новые темы, решаться задания, также у участников будет возможность поиграть друг с другом в шахматы.

Расписание занятий можно узнать на сайте шахматной гостиной.