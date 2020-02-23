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Тульские спортсмены примут участие в чемпионате России по легкой атлетике
Фото Федерации легкой атлетики Тульской области. На фото Екатерина Реньжина.

Тульские спортсмены примут участие в чемпионате России по легкой атлетике

Соревнования состоятся в Москве. Пожелаем нашим ребятам удачи!

С 25 по 27 февраля в Москве в манеже ЦСКА состоится чемпионат России по легкой атлетике в закрытом помещении. В соревнованиях примут участие тульские спортсмены — Александр Ефимов, Екатерина Реньжина, Артём Рожнов, Анастасия Якоби, Владислав Шемулинкин, Владимир Индус и Анастасия Волкова.

В первый день чемпионата в 15.00 в рамках церемонии открытия турнира пройдет награждение лауреатов конкурса «Лучшие 2019».

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:31 +2
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