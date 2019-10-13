В Туле выступит литовский инструментальный ансамбль SUBTILU-Z

В программе концерта: композиции литовских авторов, инструментальные аранжировки песен, награждённых премией «Грэмми», а также авторские сочинения самой группы.

Subtilu-Z — это необыкновенная четвёрка музыкантов, союз эстетов звука, поставивших своей целью достичь исключительного качества звучания. Они находятся в непрерывном поиске новых средств для выражения музыкальной энергии, которая переполняет их, и на своих концертах приглашают слушателей вместе получать удовольствие от музыки, выключить аналитический ум, отвлечься от будничной суеты и услышать то, что не выражается ни нотами, ни словами, а только душой исполнителей.

Инструментальный ансамбль является участником и победителем многих международных конкурсов и фестивалей, среди его достижений:

I место на XVIII Международном конкурсе аккордеонной музыки «Citta di Lanciano» (Италия) в 2008 году;

III место на одном из престижнейших международных конкурсов аккордеонной музыки «Citta di Castelfidardo» (Италия) в 2009 году;

I место на I Международном конкурсе аккордеонистов в Вильнюсе в 2011 году;

III место на I Международном конкурсе инструментальных ансамблей «Национальная коллекция» в Санкт-Петербурге в 2018 году.

Концерт состоится 16 ноября в 17.00 в Тульской областной филармонии.