В Туле выступит литовский инструментальный ансамбль SUBTILU-Z
В программе концерта: композиции литовских авторов, инструментальные аранжировки песен, награждённых премией «Грэмми», а также авторские сочинения самой группы.
Subtilu-Z — это необыкновенная четвёрка музыкантов, союз эстетов звука, поставивших своей целью достичь исключительного качества звучания. Они находятся в непрерывном поиске новых средств для выражения музыкальной энергии, которая переполняет их, и на своих концертах приглашают слушателей вместе получать удовольствие от музыки, выключить аналитический ум, отвлечься от будничной суеты и услышать то, что не выражается ни нотами, ни словами, а только душой исполнителей.
- I место на XVIII Международном конкурсе аккордеонной музыки «Citta di Lanciano» (Италия) в 2008 году;
- III место на одном из престижнейших международных конкурсов аккордеонной музыки «Citta di Castelfidardo» (Италия) в 2009 году;
- I место на I Международном конкурсе аккордеонистов в Вильнюсе в 2011 году;
- III место на I Международном конкурсе инструментальных ансамблей «Национальная коллекция» в Санкт-Петербурге в 2018 году.
Концерт состоится 16 ноября в 17.00 в Тульской областной филармонии.
Приобрести билеты на концерт можно в любой точке продаж Myslo-кассы.
Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00
Вс.: выходной
• Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
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