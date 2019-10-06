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Метеопредупреждение: в Тульской области ухудшится погода

Метеопредупреждение: в Тульской области ухудшится погода

Синоптики обещают усиление ветра и мокрый снег с дождём.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие часы с сохранением до 21.00 ожидается усиление северо-восточного ветра до 17 метров в секунду, а также дождь и мокрый снег.

ГУ МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности:

  • Водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения,
  • Будьте  осторожны при движении по мостам, многоуровневым пересечениям проезжих частей и развязкам, где дорожное полотно промерзает быстрее всего. Заранее снижайте скорость движения, приближаясь к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам,
  • Прежде чем выехать на личном автомобиле – необходимо убедиться в соответствии состояния резины условиям дорожного покрытия.
  • При усилении ветра возникает риск падения деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций. Машину следует парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие конструкции, аварийные деревья,

Будьте осторожны и внимательны. При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по телефонам 01 или 112.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 11:10 +2
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