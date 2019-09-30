Тульские легкоатлеты завоевали еще 4 медали на «Шиповке юных»

Фото Федерации легкой атлетики Тульской области.

В Адлере завершились легкоатлетические старты Всероссийского финала «Шиповка юных» в средней возрастной группе 12−13 лет. Тульские легкоатлеты завоевали в этой категории еще четыре золотых медалей.

Команда девушек школы олимпийского резерва «Легкая атлетика» г. Тулы в составе Валерии Хатиашвили, Дарьи Грызловой, Дарьи Буравцовой и Виктории Журиной одержали уверенную победу в эстафетном беге 4×100м с результатом 51,59 с.

Не менее уверенно победили в этом виде и наши юноши. Кирилл Бубенин,

Виталий Виноградов, Александр Митяев и Сергей Нагорных пронесли эстафетную палочку за 50,44 с, и не оставили шансов соперникам.

Валерия Хатиашвили завоевала золотую медаль в прыжках в длину, улетев на 4 м 98 см. Об этом сообщает региональная Федерация легкой атлетики.

В командном многоборье среди спортивных школ России вновь, как и в младшем возрасте, победила команда юношей школы олимпийского резерва «Легкая атлетика», в упорной борьбе опередив легкоатлетов Владимира и Татарстана.

В соревнованиях средней возрастной категории приняли участие более 600 юных спортсменов из 52 регионов России.