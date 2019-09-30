новости
новости
Регистрация
Тульские легкоатлеты завоевали еще 4 медали на «Шиповке юных»
Фото Федерации легкой атлетики Тульской области.

Тульские легкоатлеты завоевали еще 4 медали на «Шиповке юных»

Поздравляем наших ребят!

В Адлере завершились легкоатлетические старты Всероссийского финала «Шиповка юных» в средней возрастной группе 12−13 лет. Тульские легкоатлеты завоевали в этой категории еще четыре золотых медалей. 

Команда девушек школы олимпийского резерва «Легкая атлетика» г. Тулы в составе Валерии Хатиашвили, Дарьи Грызловой, Дарьи Буравцовой и Виктории Журиной одержали уверенную победу в эстафетном беге 4×100м с результатом 51,59 с.

Не менее уверенно победили в этом виде и наши юноши. Кирилл Бубенин,
Виталий Виноградов, Александр Митяев и Сергей Нагорных пронесли эстафетную палочку за 50,44 с, и не оставили шансов соперникам.

Валерия Хатиашвили завоевала золотую медаль в прыжках в длину, улетев на 4 м 98 см. Об этом сообщает региональная Федерация легкой атлетики.

В командном многоборье среди спортивных школ России вновь, как и в младшем возрасте, победила команда юношей школы олимпийского резерва «Легкая атлетика», в упорной борьбе опередив легкоатлетов Владимира и Татарстана.

В соревнованиях средней возрастной категории приняли участие более 600 юных спортсменов из 52 регионов России.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:52 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
легкая атлетикаШиповка юныхмедали

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Завод «БРАЕР» организовал экскурсию для школьников
Завод «БРАЕР» организовал экскурсию для школьников
«Экомобиль» в новом формате
«Экомобиль» в новом формате
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.